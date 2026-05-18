古巴傳採購軍用無人機 外長批評美國製造制裁及侵略藉口
撰文：聯合早報
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古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）指責美國政府捏造虛假文件，為收緊對古制裁以及可能的軍事侵略尋找藉口。
羅德里格斯周日（5月17日）在社交媒體發文說，美國政府「日復一日地編造虛假文件」，為它對古巴人民發動殘酷的經濟戰和最終的軍事侵略提供「正當性」。
他批評部分美國媒體散布相關謠言，強調古巴不以戰爭威脅他國，堅持捍衛和平，同時會依據《聯合國憲章》承認的合法自衛權，做好應對外來侵略的準備。
路透社指羅德里格斯並未在貼文中明確提及有關無人機的指控。
另據新華社報道，古巴副外長德科西奧（Carlos Fernández de Cossío）也在社交媒體上說，反古勢力為軍事侵略而編造的藉口「愈發荒誕」。他強調，美國是侵略者，古巴將對侵略行為行使合法自衛權。
當天較早時，美國新聞網站Axios引述美國機密情報文件報道，古巴軍方在俄羅斯和伊朗協助下採購了300多架軍用無人機，並於近期開始討論利用這些無人機襲擊關塔那摩美軍基地、美軍艦船及佛羅里達州基韋斯特市（Key West，又譯西嶼）的可能性。一名美國高級官員說，美國政府將古巴視為威脅，這些情報文件可能成為美國對古巴採取軍事行動的藉口。
美方近期加大對古巴制裁，並多次威脅對古巴動武，包括聲稱將在美軍結束對伊朗戰事返回之際「接管古巴」。古巴方面回應，美方軍事侵略威脅升至「危險且前所未有的程度」，但古巴不會屈服，將堅決捍衛國家主權和獨立。
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