美財長：再延長豁免俄海運石油制裁30天

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於5月18日經由社交媒體宣布，已於16日到期的俄羅斯海運石油制裁豁免，美國財政部已再延長30天。此前由於中東局勢推高國際油價，美國3月中允許各國購買因制裁而滯留海上的俄羅斯原油，於4月11日到期後已延長一次。



2026年4月13日，澳洲墨爾本，圖為一輛電車駛過加油站，中東局勢動蕩推升能源價格，加油站價格表顯示，油價居高不下。（Getty）

貝森特表示，此次延期將提供更大的靈活性，美國將與欲取的俄羅斯石油的國家合作，根據需要提供具體許可證。他認為，許可證措施將有助穩定原油現貨市場，確保石油能夠輸送到最脆弱的能源國家。

他又稱，許可證措施有助防止中國以低價囤積俄羅斯原油，從而讓現有供應重新導向最需要的國家。

路透社引述知情人士消息，這次豁免是基於部份貧困及弱勢國家提出，這些國家由於伊朗戰爭及霍爾木茲海峽的關閉，無法獲得海灣地區的石油運輸。