特朗普：伊朗不會為制裁豁免而放棄高濃縮鈾 美方對協議仍不滿意
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月27日（周三）接受美國公共廣播協會（PBS）電話訪問時表示，伊朗不會為獲得制裁豁免而放棄高濃縮鈾。特朗普亦在同日舉行的內閣會議上稱，伊朗非常希望達成協議，但美方對協議仍不滿意。
當被PBS問及目前的協議是否意味伊朗會放棄高濃縮鈾以換取制裁豁免時，特朗普回答稱，「他們不會為了制裁豁免而放棄高濃縮鈾，不會。」
在周末與包括沙特阿拉伯、約旦、埃及等在內的多個阿拉伯國家通話時，特朗普表示這些國家應被強制要求加入《亞伯拉罕協議》，該協議旨在推動海灣國家與以色列關係正常化。
自2020年以來，只有阿聯酋、巴林、摩洛哥和哈薩克四個國家簽署了該協議。沙特先前表示，除非獲得對巴勒斯坦建國的承諾，否則不會加入。
而當被問及，如果巴勒斯坦建國之路遙遙無期，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）為何還要加入《亞伯拉罕協議》時，特朗普則回答稱：「因為這對沙特來說是件好事。」
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