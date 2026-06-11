美國查封13個網站涉與中國特務誘騙美國人洩密有關　中方強烈譴責

路透社報道，美國當局6月10日查封13個網路域名，懷疑有中國特務利用這些網站從擁有安全許可的美國國民（包括現任或前任美國政府和軍方僱員）手上獲取機密資訊。



美國司法部周三聲明指出，已查封一些偽裝為顧問公司的網站，他們專門鎖定一些可接觸機密訊息的美國人。華府特區聯邦檢察官Jeanine Pirro表示：「查封行動釋出明確訊息，任何試圖利用一些有權限存取機密資料的美國人來攔截訊息，這種行為最終都會被揭露並瓦解。」但司法部聲明補充，這些網站背後的策劃者「否認有任何外國政府參與其中」。

美國聯邦調查局（FBI）反間諜與情報處助理主任Roman Rozhavsky指，此次查封行動說明了「中國政府情報單位手法層出不窮，使用AI生成內容來誘騙、招募或脅迫現任和前任美國安全許可持有人，以取得敏感資訊。」

華府特區聯邦檢察官Jeanine Pirro表示，「任何試圖利用一些有權限存取機密資料的美國人來攔截訊息，這種行為最終都會被揭露並瓦解。」(Reuters)

上週，由美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）發布罕見警告，指中國軍事情報部門透過領英（LinkedIn）等求職平台，蒐集機密消息。

中國駐華盛頓大使館發言人表示，「所謂『中國間諜威脅』的說法完全是捏造的，構成惡意誹謗。我們對此予以強烈譴責。」