伊朗戰爭致美國通脹升至三年高位　萬斯罕見承認：「不理想」

美國副總統萬斯（JD Vance）罕見承認，4月份的消費者通脹「並不理想」。受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗發動戰爭導致能源價格上漲的影響，美國4月份的同比消費者通脹率達到3.8%，創三年新高。



美國政府星期三（5月13日）公布的批發價格通脹率為6%，為2022年12月以來的最高水平。分析人士警告稱，高油價已開始對其他產品產生連鎖反應。

萬斯星期三在白宮告訴記者：「是的，上個月的通脹數據並不理想。我們知道，為了實現美國人民應得的繁榮，我們還有很多工作要做。」

萬斯說，特朗普「非常清楚」這個問題。就在一天前，特朗普還堅稱高通脹只是「短期現象」。

統計數據顯示，2026年4月美國通脹率達到3.8%，為2024、2025、2026年間最高點。（Trading Economics）

特朗普星期二宣稱，經濟壓力不會影響他對伊朗問題的決策。他說：「我不會考慮美國人的經濟狀況。我不會考慮任何人。我只想着一件事：我們不能讓伊朗擁有核武器。」

但萬斯星期三否認總統說過這些話，並堅稱記者的問題「歪曲」了特朗普的原話。

隨着11月中期選舉的競選活動如火如荼地進行，民主黨領導人抓住特朗普的這番言論，指責這位共和黨總統對不斷飆升的生活費漠不關心。

文章獲《聯合早報》授權轉載

