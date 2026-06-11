世界盃2026｜阿根廷擬自備食材赴美　去屆帶900公斤肉踏上冠軍路

繼球王美斯（Lionel Messi）入住202號房間，以「2+2=4」暗喻阿根廷將第4度高舉世界盃後，阿根廷繼續在大賽上追求心靈上滿足，正考慮是否要將本土牛肉運往美國，希望能在當地大本營能繼續品嘗家鄉食品，滿足身心。



南美洲素來以烤肉（Asado）宴聞名，在阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、智利、哥倫比亞等國，都喜歡利用這燒烤技術製作的菜式，並順便在戶外辦燒烤派對。

烤肉派對有如阿根廷人的「國菜」，是能慰藉心靈的食物。（Getty Images）

阿根廷在上屆2022卡塔爾世界盃決賽周前，在最後一場熱身賽大勝阿聯酋5球後，就在訓練基地舉辦了一個超過70人參加的烤肉派對慶祝兼壯行色，在去屆決賽周期間還準備了900公斤牛肉供球隊食用。

阿根廷本屆世界盃駐地門口。（Getty Images）

上屆世盃阿根廷足總官員在卡塔爾挑選大本營時，不止要求設施完善，還需要有露天場地，方便烤肉。「這對阿根廷人來說都非常重要，這是我們文化的一部分。我們希望讓他們在卡塔爾期間感受到家的溫暖，而實現這一目標的最好方法就是確保他們在專注於足球的同時，也能體驗到家的感覺。」

阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）亦表示，最喜歡的食物是烤肉，「它營造了一種團結和集體協作的氛圍。其實當中的肉不是真正主菜，關鍵是我們全隊人聚在一起談天，彼此互相了解，對我們征戰大賽有好處。」

烤肉示意圖（Getty Images）

牛肉除了是阿根廷傳統餐桌食品外，其富含蛋白質、鐵和鋅的特點能夠幫助運動員提高肌肉含量，優化攜帶氧氣的血液運送能力以及在高強度運動後恢復身體。

南美球員在歐洲打滾仍然會希望能聚在一起烤肉，國米以往都曾經舉行過燒烤大會。（Getty Images）

除阿根廷外，以往有不少球隊參加世盃時都會帶一些自己家鄉的心水食品一同前往，巴西隊上屆就自己帶了咖啡和調味料，還有30公斤木薯粉，用來自行製作巴西傳統酥餅Farofa。沙特阿拉伯據指在2018俄羅斯世界盃，更帶了總值75萬英鎊（純786萬港元）的椰棗前往當地食用。