NONO被控性侵及搓女粉絲胸　一審判決出爐未能充分舉證判無罪

台灣藝人陳宣裕（NONO）早年因涉#metoo案，他涉嫌7次性侵及猥褻等罪，但士林地院僅認定他犯1次強制性交未遂罪判2年6月。根據法院判決及相關法律程序，案件的發展可謂一波三折。士林地檢署與NONO分別上訴，台灣高院上4月23日駁回上訴，維持原判。

NONO被指控曾性侵多名女性。（fb@NONO 陳宣裕）

因MeToo運動而多人站出指控NONO

NONO最早於2023年間被起訴，士林地檢署指控其曾於2011年至2013年間，分別涉及在按摩會館及車內性侵和猥褻兩名被害女子（簡稱A女與B女）的事件。根據檢方調查，NONO在一次按摩服務中，違反A女意願突然露出生殖器官，並壓在美容床上進行性侵。而在另一案件中，則被指控於搭載B女外出時，B女一上車坐在副駕駛座就進行強吻並徒手揉搓胸部，NONO強制猥褻B女。然而，士林地檢署最初對其相關指控作出不起訴處分。但隨著2023年MeToo運動的席捲，多名受害女子陸續站出指控，A女及B女也鼓起勇氣詳述自身遭受侵犯的過程，使舊案得以重新啟動調查。

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高院駁回士林地檢署與NONO的上訴

回顧更早之前，NONO曾被士林地檢署指控7次性侵與猥褻，但經法院審理後，僅認定其於2011年間企圖性侵另一位女性的強制性交未遂罪成立，並被判2年6月徒刑。檢察官對其他指控未能充分舉證，因此法官最終判決3次強制性交、1次強制性交未遂及2次強制猥褻無罪。今年4月23日，高院駁回了包含士林地檢署與NONO提出的上訴案，維持原判。