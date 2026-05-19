泰國勝獅啤酒太子爺Psi遭親兄及保母性侵　上節目爆喊揭攬炒真相

泰國知名啤酒商「勝獅啤酒」（Singha）家族爆出極度震驚的亂倫性侵醜聞！泰國女星Mild去年高調閃嫁集團繼承人Hiso Pi，上月才開心宣佈懷孕，豈料Hiso Pi的親弟Hiso Psi近日卻大爆遭親兄及保母性侵長達12年！Psi更公開與哥哥當面對質的「毀滅性錄音」，證實亂倫獸行。

面對鐵證如山，一直力挺老公的Mild態度發生180度大轉變，急發聲明致歉並宣佈「暫時離開丈夫」。而受害者Psi昨日（18日）接受電視台專訪，聲淚俱下親揭生母極度冷血的包庇內幕！

泰國女星Mild去年高調閃嫁集團繼承人Hiso Pi，上月才開心宣佈懷孕，豈料Hiso Pi的親弟Hiso Psi近日卻大爆遭親兄及保母性侵長達12年！（ig圖片）

Hiso Psi 年約29至30歲，與哥哥同樣為家族第四代的成員，但他並未步入家族企業的核心管理層，現為海洋保育KOL。（ig圖片）

啞忍多年全因外公 遭親母狀告成最後稻草

Psi昨日上泰國3台節目接受專訪，情緒崩潰激動落淚。面對外界質疑為何啞忍多年現在才爆料，Psi坦言全因為由細湊大他的外公：「外公教我要愛家人，我一直努力相信他教導的事。但當外公不在了，我發現家人並沒有保留他的精神與價值。」他坦言不想傷害家人，但一切已經到了盡頭，相信若外公在世亦會支持他離開。

至於真正令他精神崩潰、決定大義滅親的「臨界點」，竟然是被親生母親控告！Psi透露，母親曾將一塊土地過戶給他與哥哥，但事後竟對他提起訴訟，更將曾性侵他的獸性哥哥列為證人，反指控他「忘恩負義」，令他徹底死心。

受害者Psi在節上上爆喊。（節目截圖）

哭訴媽媽偏心哥哥。（節目截圖）

趕走受害親生仔 竟翻聘施暴保母

除了被親兄侵犯，Psi在少年時期更曾遭家中保母性侵。他憶述當年向母親揭發保母惡行後，保母一度被解僱，但對方竟打電話恐嚇其母，揚言掌握了哥哥Pi的「秘密」。結果，極度荒謬的事情發生了——母親為了保住哥哥，竟反過來將身為受害者的Psi趕出華欣的家！

更令Psi痛不欲生的是，母親其後竟然將涉嫌性侵的保母「重新聘回」家中工作！自覺徹底失去家庭安全感的Psi，唯有在2020年黯然搬到泰國南部生活，遠離這個可怕的家族。

手持大量證據。（節目截圖）

除咗阿哥，仲曾被保母性侵。（節目截圖）

婚前已接警告 大肚妻Mild急刪片避走

據知，女星Mild在去年舉行世紀婚禮前，Psi曾多次試圖聯絡她告知真相，但Mild選擇如期完婚，亦不讓Psi出席婚禮，因而被外界狂轟為嫁入豪門選擇性失明。

風波爆發初期，Mild原本依然拍片力撐老公，但隨着Psi公開與哥哥對質的關鍵錄音，內容提及哥哥迫他口交等亂倫細節，震驚泰國演藝圈與商界。聽見錄音檔後，正懷有家族骨肉的Mild終於知驚，火速在社交平台刪除老公早前的自辯影片，並發表聲明向小叔Psi鄭重道歉，更宣佈「暫時離開丈夫」，這段豪門婚姻隨時玩完。

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泰星Mild已「暫時離開丈夫」。（ig@wjmild）