Anthropic指控中國對手大規模竊取數據　籲行業與政府協力應對

創立聊天機器人Claude的美國人工智能公司Anthropic 2月23日公開指控三間中國AI公司透過「蒸餾」（distillation）技術，大規模竊取其系統能力，形容此為「工業規模的知識產權盜竊」。被點名的公司包括深度求索（DeepSeek）、月之暗面（Moonshot AI）及MiniMax。



Anthropic聲明指出，這些公司利用約1600萬次與Claude模型的互動及2.4萬個虛假帳戶，集中提取編程、代理推理與工具使用等領域的能力，規避了美國對先進AI技術的出口管制。其中以MiniMax的規模最大，涉及逾1300萬次互動。公司警告，此類行為不僅構成經濟威脅，更可能繞過防止AI濫用的安全護欄，帶來國家安全風險。

2025年6月30日，圖為Getty設計的一個顯示有deepseek標誌的手機螢幕擺放在人工智能字體的展示版前。（Getty）

「蒸餾」技術本是AI開發常用手法，即透過強大模型的輸出訓練較小模型。去年DeepSeek發布的低成本生成式AI模型表現媲美ChatGPT，已引發業界關注。Anthropic稱中方為規避其對中國商業訪問的禁令，透過代理服務掩蓋流量來源。

OpenA早前I亦向美國國會議員表示，中國公司正「持續搭順豐車利用OpenAI及其他美國前沿實驗室開發的能力」。Anthropic呼籲產業與政府協調應對，強調單一公司無法獨力解決此問題。