美國AI三大競爭對手合作　擬聯手遏制中國公司蒸餾行為

競爭對手OpenAI、Anthropic PBC以及Alphabet旗下的谷歌（Google）已開始合作，試圖遏制中國競爭對手從美國先進人工智能（AI）模型中提取結果，以在全球AI競賽中獲取優勢。



據彭博社報道，知情人士透露，它們正通過「前沿模型論壇」（Frontier Model Forum）共享信息。

「前沿模型論壇」是上述三家公司與微軟於2023年共同成立的行業非營利組織，旨在識別違反服務條款的所謂「對抗性蒸餾」（adversarial distillation）行為。

被稱為繼OpenAI後最具潛力的人工智慧（AI）公司Anthropic表示，將禁止中國控股企業使用其服務，稱此舉是為了防止美國的對手在人工智慧領域取得進展，並威脅美國國家安全。(Reuters)

報道稱，這一罕見合作凸顯出美國AI企業對相關問題的重視程度。這些公司擔憂一些用戶，尤其是中國的用戶，正開發其產品的仿製版本，可能通過更低價格爭奪客戶，同時帶來國家安全風險。

一位要求匿名的知情人士表示，美國官員預計未經授權的蒸餾行為每年給矽谷實驗室造成數十億美元利潤損失。

蒸餾技術在2025年1月首次受到廣泛關注。此前中國初創公司深度求索（DeepSeek）出人意料地發布推理模型R1，在AI界引發轟動。微軟與OpenAI在不久後啟動調查，以確認DeepSeek是否不當從美國企業模型中提取大量數據，用於開發R1。

2025年1月30日，英偉達（Nvidia）表示，DeepSeek-R1人工智能模型已可在Nvidia NIM微服務上使用。（Nvidia網站）

Anthropic今年2月23日在博客文章中稱，深度求索、稀宇科技和月之暗面使用數以千計的虛假賬戶，與其Claude模型進行了總計逾1600萬次交互，違反服務條款。

Anthropic表示，採用蒸餾的做法，中國AI實驗室得以通過在更強大的系統輸出結果上進行訓練，從而快速提升自身模型的能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

