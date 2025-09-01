馬斯克旗下xAI起訴中國籍前工程師　涉嫌帶機密至OpenAI

全球億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智能初創公司xAI上周四（8月28日）起訴一名中國籍的前工程師，指控其竊取與聊天機械人Grok相關的商業機密並帶往競爭對手OpenAI。



xAI在加州聯邦法院提交的訴狀中稱，本月較早前，李學晨（Xuechen Li，譯音）竊取「具優於ChatGPT功能的尖端人工智能技術」機密資訊，並將其帶往OpenAI的新職場。

xAI的logo（Grok＠Ｘ）

訴狀稱，李學晨2024年開始擔任xAI工程師，參與Grok的培訓與開發工作。xAI表示，李學晨在接受OpenAI錄用並拋售700萬美元xAI股票後不久，於2025年7月竊取商業機密，這些機密可能使OpenAI能夠藉助xAI「更具創新性和想像力的功能」來增強ChatGPT。

訴狀指，李學晨在8月14日的會議中承認竊取公司文件並「掩蓋行蹤」，公司後來在他的設備上發現更多他未披露的被盜資料。

xAI並未起訴OpenAI。