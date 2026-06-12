卡尼：應美國要求　將推遲美加跨境大橋通車

加拿大總理卡尼（Mark Carney）6月11日（周四）表示，應美國政府的要求，加拿大政府同意推遲連接溫莎（Windsor）與底特律（Detroit）、耗資47億美元（約368億港元）興建的全新跨境大橋的開通。



據路透社報道，卡尼在多倫多向記者表示：「我們同意推遲開幕，並花必要的時間來解決懸而未決的問題。」

據《加拿大廣播公司》（CBC）同日報道，溫莎-底特律大橋管理局（WDBA）代理行政總裁安達里（Chuck Andary）表示，加拿大和美國已同意推遲戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge ）的通車日期。

圖為連接美國與加拿大，正在興建的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）（Truthsocial@RealDonald Trump）

安達里的聲明於11日上午在大橋的官網上發布。

他表示：「戈迪·豪國際大橋將成為加拿大和美國之間重要的經濟紐帶。」

安達里強調：「在努力確定通車日期的同時，我們採取合作的態度，這體現了我們對這條貿易走廊的共同願景。加拿大與美國已同意推遲大橋的通車時間，以便有必要的時間解決任何懸而未決的問題。我們感謝邊境兩側工作人員為使大橋達到目前的完工狀態所付出的努力。」

早前有消息人士告訴加拿大廣播公司，大橋的剪綵儀式原定於12日（周五）舉行。

負責加美貿易的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）11日表示，加拿大「還有一些遺留問題需要與美國共同解決」。

但他強調，他對這些問題能夠迅速解決並最終通車持樂觀態度。

圖為美國總統特朗普（Donald Trump，左）與加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）（Reuters）

美國白宮一名官員日前向加拿大廣播公司表示，特朗普致力於為美國人民爭取最佳協議，對大橋開通的立場未改變。特朗普2月曾威脅不允許大橋開放，除非美國能獲得「合理補償」。