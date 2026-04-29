前FBI局長科米再遭起訴　被指發「8647貼文」威脅傷害特朗普

美國司法部4月28日再次起訴聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey），指控對方去年在社交媒體發布一張被暗呼籲刺殺美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、由貝殼組成的「8647」數字神秘照片，威脅後者的性命。對此，科米重申自己是無辜，且仍然無所畏懼。



據路透社及英國《衛報》報道，起訴書指出，科米去年發布「8647」照片，代表他有明確表達欲傷害美國總統的企圖。報道指，「86」在美國語境下帶有將人趕走、清除的意思，而「47」則被認為是暗指特朗普是美國第47任總統的身份。

美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）2025年5月15日在社交平台Instagram上發布一張照片，顯示沙灘上由貝殼組成的一組數字「8647」。（網絡圖片）

科米目前分別被控威脅總統以及跨州傳播威脅訊息的罪名，倘罪成均可處以罰款和最高五年監禁。

美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）強調，威脅任何人的生命都是危險舉措，也可能構成犯罪，司法部絕不容許威脅美國總統生命的行為。

科米於再次被起訴後上傳影片回應：「好吧，他們又來了......這不會是事情的終結，但我沒​​有任何改變，我仍然是清白，我仍然無所畏懼，我仍然相信獨立的聯邦司法機構。」