韓國大學生在柬埔寨遭虐殺案　6名中國籍男子被判無期徒刑

綜合美聯社、英國路透社等外媒報道，當地時間5月27日，柬埔寨貢布省法院裁定，6名中國籍男子殺害韓國大學生的犯罪事實成立，被判無期徒刑。此案曾一度引發國際關注，並進一步推動區域性打擊跨國電信詐騙的行動。



柬埔寨《柬中時報》27日報道稱，法院經審理認為，檢方提交的證據、事實和法律依據充分，足以證明6名年齡介於30歲至54歲之間的中國籍被告，共同參與了實施酷刑、殘忍虐待及謀殺等犯罪行為，最終導致22歲韓國男性朴某死亡，其行為觸犯柬埔寨《刑法》第205條、第377條及第308條第5款規定，全部被判處終身監禁。

《柬中時報》公開其中三名中國籍被告。（《柬中時報》）

《韓國今日亞洲》28日稱，受害者朴某是忠清南道一所大學的學生，去年7月告知家人「要去參加展覽會」後出境前往柬埔寨，此後失去聯繫。

根據柬埔寨警方此前公布的調查結果，朴某因輕信柬埔寨高薪工作機會而前往當地，2025年7月17日抵達後被犯罪團夥控制，並被迫捲入電信詐騙活動。

在這不到一個月後，柬埔寨警方在貢布省卜哥市攔截一輛可疑車輛時，在車內發現一具男性遺體。經確認，死者正是此前失蹤多日的朴某。隨後，警方展開大規模調查，並陸續逮捕多名中國籍嫌犯。

柬埔寨內政部此前透露，屍檢結果顯示，朴某生前曾遭受嚴重酷刑，遺體多處留有瘀傷和明顯傷痕。路透社援引韓國政府去年11月公布的屍檢報告稱，朴某因遭受嚴重鈍器傷害及長期虐待而身亡。

按照嫌犯供述，警方隨後突擊搜查卜哥山上一棟別墅，發現該地點不僅是一個電信網絡詐騙窩點，也是受害人遭非法拘禁和虐待的場所。

案件曝光後，在韓國引發巨大震動。韓國政府去年10月對柬埔寨部分地區發佈旅行禁令，實施相關制裁措施，並向柬埔寨派遣了外交部與警察廳聯合工作組，打擊當地大型詐騙園區。

2026年3月11日，柬埔寨金邊警方在一間旅館進行打擊網絡詐騙行動時，繳獲多個手機。（Reuters）

近年來，東南亞已逐漸成為全球網絡詐騙產業的中心。多個由中國犯罪集團控制的詐騙園區盤踞於柬埔寨、老撾、菲律賓和緬泰邊境等地，以「高薪工作」、「海外客服」等名義誘騙外國人前往，再通過非法拘禁、暴力威脅等方式，強迫受害人從事詐騙等犯罪活動。

聯合國估計，數十萬人曾在這些詐騙園區工作。這些園區被指涉嫌非法拘禁、人口販運、強迫勞動及跨國金融詐騙。美國政府曾發佈報告稱，僅2024年，東南亞詐騙中心就給美國民眾造成了高達100億美元的損失。

面對國際壓力，柬埔寨開始加強打擊力度。美聯社報道稱，柬埔寨國民議會今年3月通過了一項法律，允許對網絡詐騙組織的運營者判處終身監禁。自2025年1月至今年5月，柬埔寨當局已驅逐來自33個國家的18864人，並對1458人提起訴訟。

本文獲《觀察者網》授權轉載。