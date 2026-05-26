柬埔寨首相：新徵兵法生效　逃兵役最高判5年監禁

柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）5月25日表示，全新《徵兵法》已經生效。新法規定，18至25歲的柬埔寨男性必須服兵役兩年，逃兵面臨最高5年監禁。



本次修法緣由，源自去年柬埔寨與泰國爆發兩次重大邊境衝突，衝突造成近百人喪生、數十萬人流離失所，也推動當局完善國防兵役體系。

2025年8月19日，泰國烏汶府，圖為一名柬埔寨士兵在泰國與柬埔寨接壤邊境中，維持警戒。（Getty）

新法共八章二十條，明確18至25歲柬埔寨男性須強制服役兩年，女性可自願參軍。經認證僧侶、殘疾人士及具專業科技特長者可免服兵役，服役完畢人員將納入後備役，直至45歲。

新法依和平、戰時區分處罰標準。役齡人員接獲徵召通知後，須於30日內報到，無正當理由缺席即視為逃避兵役。和平時期逃役者，面臨半年至兩年監禁及相應罰款；若處於戰爭或遭外國侵略時，刑責加重為兩至五年監禁，罰款同步提升。

洪馬內表示，新法不僅強化國防建設，更旨在培育青年愛國精神，樹立保衛國家的責任意識，為國家安全與邊境穩定築牢基礎。