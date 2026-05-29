菲律賓司法部裁定多項指控證據不足　64名被羈押中國公民獲釋

據中國駐菲律賓大使館5月29日消息，64名被菲方羈押的中國公民於28日晚上獲釋，另有6名中國公民在辦理獲釋手續，使館已派員赴現場照料。這批被羈押的中國公民在菲律賓南部東米薩米斯省一家鋼鐵廠工作，於15日遭菲執法部門查扣羈押。



中國駐菲使館說，中方高度重視此案，多次向菲方高層和有關部門提出嚴正交涉，要求菲方依法公正快速處理此案，不得損害中國公民合法權益，並數次派員對被羈押的中國公民進行領事探視。

中方指，菲司法部日前作出裁定，對涉事中國公民涉嫌違反菲核能安全法、移民法、勞工法等指控證據不足，應予釋放。

2026年5月18日，中國駐菲律賓大使館派員赴菲國調局看守所，對69名中國工人進行領事探視。（中國駐菲律賓大使館）

中國駐菲使館表示，將繼續全力以赴維護在菲中國公民和機構安全與合法權益，並再次提醒在菲中國公民嚴格遵守當地法律法規。

駐菲律賓使館曾在本月18日派員赴菲國調局看守所對69名中國工人進行領事探視，敦促菲方盡快依法公正妥善處理有關案件，切實保障中國公民安全和合法權益。