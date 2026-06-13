世界盃｜巴勒斯坦足總主席未獲美國簽證　滯留墨西哥城

2026世界盃已經在美國、墨西哥及加拿大開鑼，巴勒斯坦足總主席拉朱卜（Jibril Rajoub）6月11日出席墨西哥的9開幕禮後，原定前往美國，但至今仍未獲美國批准入境。



《紐約郵報》12日報道，拉朱卜目前滯留墨西哥城，他受訪時稱，濫用權力封殺全球各地足球員參與世界盃的權利並非公平做法。

國際足協（FIFA）通常在每屆世界盃邀請世界各地的足球總會主席參與，以象徵全球團結。FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）去年曾表示，2026美國、墨西哥及加拿大世界盃將歡迎所有人，當局正為此努力。

2026年4月30日，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino，中）在加拿大溫哥華舉行的第76屆國際足總大會上，試圖邀請以色列與巴勒斯坦足協代表握手，遭到巴方足協主席拉朱卜（Jibril Rajoub，右）拒絕。（Reuters）

不過恩芬天奴的承諾似乎未能兌現，美國至今已經禁止多國人員入境，包括原定在今屆賽事的索馬里球證，以及伊拉克的隨團攝影師等。他日前稱，FIFA嘗試解決簽證問題，但承認美國政府擁有最終決定權。

美國國務院未有回應報道，不過華府去年向巴勒斯坦護照持有人實施新措施，當中包括為巴勒斯坦自治政府工作的人士。

2026年6月10日，在索馬里首都摩加迪沙（Mogadishu），遭美國拒絕入境的索馬里球證阿爾坦（Omar Abdulkadir Artan）獲得英雄式歡迎。 （Reuters）

拉朱卜及巴勒斯坦足總官員一直批評以色列容許西岸殖民區球隊參與以色列聯賽，因此推動FIFA制裁以色列，同時要求解除對巴勒斯坦球員的限制等。而他5月出席世界盃會議時，曾拒絕恩芬天奴提出與以色列足總主席握手的邀請，稱此舉無助平伏傷痛。