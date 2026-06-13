碧咸留名荷里活星光大道　「老友」湯告魯斯捧場致辭重提經典入球

英國知名球星碧咸（David Beckham）6月12日正式在荷里活星光大道（Hollywood Walk of Fame）留名，他相識多年的圈中好友、荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）亦有現身捧場上台致詞，期間重提碧咸輝煌的職業生涯，包括後者1996年在曼聯效力時，於溫布頓射入最經典的一球。湯告魯斯表示：「球在空中只停留了3.5秒，但那一刻已經深深地印在所有觀賽者的腦海中，也載入了體育史冊。」



美國廣播公司（ABC）報道，碧咸12日親自出席星章揭幕儀式，他妻子維多利亞（Victoria Beckham）與3名子女也有出席，但與家人不和的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）正如外界所料沒有出席。

2026年6月12日，美國加州洛杉磯，英國知名球星碧咸（David Beckham）和荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）在荷里活星光大道星章揭幕儀式上碰拳致意。（Reuters）

碧咸上台致辭時表示，他從未想過，自己作為一個出身工人階級的英國足球員，竟然能獲得這樣的榮譽，他最後再感謝陪同他出席活動的家人。

另外，他又對前來捧場的湯告魯斯表示感謝，他表示：「我非常感激你的友誼。20年前你歡迎我們來到洛杉磯，從那時起，你一直是我忠實的朋友和也帶給我很多正面啟發。」

湯告魯斯發言時則指，碧咸激勵了世界各地幾代人觀看和參與足球活動。他提到後者1996年的經典入球時表示：「如果你當時還不認識他，幾個月後你肯定就知道他是誰。」

碧咸的曾經效力曼聯、皇家馬德里、巴黎聖日耳門和洛杉磯銀河等多支球隊，是首位英格蘭球員分別於四個國家都贏得聯賽冠軍，亦曾為英格蘭上陣115場，退役後在2018年成為國際邁阿密的班主之一。

同日碧咸與湯告魯斯現身洛杉磯球場，一同觀看美國對巴拉圭的世界盃D組首輪分組賽。