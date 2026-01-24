碧咸家變｜樂迷力撐Victoria　25年前歌曲登本周銷售榜No.1｜有片

萬人迷碧咸（David Beckham）長子布魯克林（Brooklyn Beckham）缺席父母家庭活動多時，引發高度關注。布魯克林近日發文，控訴在與妻子Nicola Peltz的婚禮上，被迫在台上與母親維多利亞（Victoria Beckham）率先跳舞導致妻子大為不悅，哭着跑離現場。這宗家庭糾紛似乎重燃樂迷對維多利亞的興趣和支持，她2001年發行的歌曲《Not Such an Innocent Girl》成為英國本周銷量最高的單曲。



維多利亞2001年發布的《Not Such an Innocent Girl》MV：

據英國《衛報》報道，碧咸夫婦經歷的「恐怖一周」終迎來曙光。

在長子布魯克林爆出與父母關係破裂的重磅消息後，包括他描述在2022年與Nicola Peltz舉行的婚禮上，被迫與母親跳「貼身熱舞」的場景。

樂迷們似乎紛紛站在碧咸夫婦一邊，用購買維多利亞首張個人單曲MP3音樂文件的方式去表達支持。這無疑是年度最勁爆的明星八卦。

據報道，這首歌在兩個邊緣榜單，官方歌曲銷量榜和官方下載榜上都登頂。銷售排行榜統計了七天內的下載量、CD和黑膠唱片的銷量。惟這首歌曲尚未進入綜合媒體播放量和銷量排名的主流100強排行榜，後者同時計算包括串流平台上的播放次數。

碧咸一家近日深陷家族糾紛爭議：

在該榜單上排名第100位的是Myles Smith，他2024年的歌曲《Stargazing》共獲得5258的單位；官方排行榜公司並沒有公布維多利亞歌曲的確切數字，但表示該歌曲的銷量串流媒體播放量自上周以來增長了19,615%。