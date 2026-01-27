碧咸一家見證Victoria獲頒勳章獨欠Brooklyn　英媒：她感覺被出賣

碧咸妻子維多利亞（Victoria Beckham）1月26日在巴黎接受法國文化部授予的藝術與文學騎士勳章。從碧咸在網上分享的照片可見，兩名兒子Romeo和Cruz都有攜女友出席儀式，小女兒Harper亦有現身，唯獨早前發文控訴遭父母控制的Brooklyn與妻子Nicola缺席。據英媒報道，維多利亞對Brooklyn早前的控訴和在婚禮上被迫與母親跳「貼身舞」的爆料感到「被背叛」，因為多年來她一直花費鉅額金錢聘請律師阻止關於Brooklyn的負面新聞見報。



碧咸分享妻子獲頒法國藝術與文學騎士勳章：

據時尚雜誌《Vogue》報道，維多利亞表示：「一路走來實屬不易，我非常感謝你，大衛——我的丈夫，也是我最初的投資人——你看到了我對這份事業的熱情，以及我決心打造一份我們都能引以為傲的事業。感謝我的父母和孩子們，感謝你們始終相信我的願景。在座的每一位都曾參與過我的這段旅程，我對你們每一個人都充滿感激。」

維多利亞於2008年9月推出她的同名時尚品牌，自此成為不少時裝周的常客。2011年11月，維多利亞在英國時尚大獎中榮獲年度設計師品牌獎。

法國藝術與文學騎士勳章（Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres）——是法國最負盛名的榮譽之一，傳統上由法國政府頒發給那些在本國和國際藝術、文學和文化領域做出重大貢獻的人。

碧咸一家見證維多利亞獲頒藝術與文學騎士勳章：

碧咸一家近日可謂經歷不少風雨，長子布魯克林日前發長文，談到家庭不和。他表示無意與家人和解，並稱父母「控制欲強、善於操縱」，還說自己感到「極度焦慮」。

布魯克林甚至表示，「碧咸品牌至上，家庭將公眾形象放在首位」。

據英國《每日郵報》報道，多年來，51歲的維多利亞一直努力保護長子布魯克林，不讓他受到過去那些「並非總是對他有利」的報道的影響。

一位消息人士透露，維多利亞通常會盡力避免家庭矛盾，但她覺得兒子和兒媳妮Nicola Peltz「不講道理」。

消息人士稱：「維多利亞感到被背叛，因為她竭盡所能讓他們感到受歡迎，並且像對待親生女兒一樣愛Nicola。」

據報道，當出現「爆料」和「布魯克林結交損友」之類的傳聞出現時，碧咸夫婦都會「全力以赴地維護布魯克林」。

碧咸夫婦經常聘請昂貴的律師來保護他免受此類傳聞的困擾。

據另一位消息人士透露，碧咸夫婦「隨時都歡迎布魯克林回歸他們一家」，並且對他日前的「爆料」表示「震驚」。

一位據稱與碧咸夫婦關係密切的消息人士表示，他們隨時都歡迎兒子回家，因為他們「害怕」永遠失去他。

這位知情人士說：「他們害怕失去兒子，隨時都歡迎他回歸。他們是一個關係很親密的家庭，只是方式和Nicola的家庭不太一樣。」