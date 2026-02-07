碧咸大仔Brooklyn遮蓋致敬父親紋身　與家族切割關係

英國知名球星碧咸（David Beckham）與其妻維多利亞（Victoria Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn），日前祭出六頁聲明指責父母，並拒絕和解。近日，他又有了新動作，已將身上致敬父親的刺青遮蓋掉，被解讀是鐵了心要切割Beckham家族。



根據外媒《太陽報》報道，Brooklyn和妻子Nicola Peltz現身洛杉磯，他原本在右手臂的刺有「Dad」（爸爸）文字的船錨紋身，如今已被三個圖案掩蓋。

2026年1月26日，碧咸（David Beckham）妻子維多利亞（Victoria Beckham，右圖左邊女子）在巴黎接受法國文化部授予的藝術與文學騎士勳章。從碧咸在網上分享的照片可見，兩名兒子Romeo和Cruz都有攜女友出席儀式，小女兒Harper亦有現身，唯獨早前發文控訴遭父母控制的Brooklyn及妻子Nicola缺席。（Facebook@David Beckham)

知情人士透露，Brooklyn已經接受激光去紋身療程，目的就是要除去「Dad」刺青。此舉被外界視為他決心要跟父母以及三名弟妹切斷關係。知情人士補充道，Brooklyn覺得原生家庭讓他很痛苦、失望，無法再留着身上致敬父親的刺青。

其實，這已經不是Brooklyn第一次去除家庭相關的刺青，他先前已經把胸口致敬母親Victoria的紋身掩蓋掉；這回他又把致敬父親碧咸的刺青去除。知情人士感嘆：「看到Brooklyn先後遮掉紋身，對碧咸夫婦而言，一定很心痛，簡直是在傷口上灑鹽。」

2023年10月3日，英國倫敦，萬人迷碧咸（David Beckham，左二）、妻子維多利亞（Victoria Beckham，中）、女兒哈珀（Harper Beckham，左一）、長子布魯克林（Brooklyn Beckham，右二）及其妻子Nicola Peltz（右一）出席Netflix紀錄片《碧咸傳》（Beckham）的英國首映。（Getty Images）

碧咸尚未針對長子除掉刺青一事做出回應，巧合的是，他2月4日才在社群上載於2015年為Brooklyn而刺在脖子上的「Buster」紋身。而Brooklyn的手臂仍保留「Love you Bust」（愛你Buster）的字樣，但已明顯褪色。

本文獲《聯合早報》授權轉載

