碧咸家變｜婚禮DJ憶述：Brooklyn與母親共舞尷尬　Nicola爆喊離場

萬人迷碧咸（David Beckham）長子布魯克林（Brooklyn Beckham）缺席父母家庭活動多時，引發外界高度關注。布魯克林近日在網上發文，控訴在與妻子Nicola Peltz的婚禮上，被迫在台上與母親維多利亞（Victoria Beckham）率先跳舞。負責婚禮的DJ憶述當時的情境表示，當時的場面非常尷尬，Nicola Peltz哭着跑離婚禮現場。



《英國廣播公司》（BBC）報道，布魯克林19日在其IG上發長文爆料，指控他的母親搶走了他和女演員Nicola Peltz在婚禮上的初次共舞。

布魯克林聲稱，他的母親維多利亞，「當着婚禮上的所有人面前，在我身上跳了一段非常不雅的舞」，讓他感到「不舒服」和「羞辱」。

報道引述參與婚禮的DJ Fat Tony表示：「當時在場的每個人都覺得非常尷尬」。

在布魯克林對母親舞姿的評論引發廣泛猜測後，Fat Tony指：「當時並沒有那種扭臀舞，沒有黑色PVC緊身衣，也沒有Spice Girls的那種表演。」

DJ Fat Tony在一個電視節目上表示，流行歌手Marc Anthony在婚禮招待會上表演，並邀請布魯克林上台。

DJ Fat Tony指：「下一秒，所有人都以為Nicola Peltz會上台跳第一支舞。」

Anthony隨後在台上表示：邀請「房間裏最美麗的女人」與布魯克林共舞，結果喊出來的卻是維多利亞的名字，而不是Nicola Peltz的名字。

DJ Fat Tony補充道，這導致新娘哭着跑出了房間。

DJ Fat Tony指：「維多利亞站在舞台邊，她走上舞台，布魯克林當時是崩潰了，因為他原以為要和妻子跳他們的第一支舞。然後Nicola Peltz哭着離開了房間。布魯克林則被困在舞台上。」

「接著他們跳了一支舞，Anthony還喊着『把手放在你媽媽的臀部上』。那是一支拉丁舞。當時房內所有人都非常尷尬。」

然而，DJ Fat Tony的說法與過往的一些報道有所不同。有報道稱，布魯克林和Nicola Peltz在Anthony表演之前就已經跳了第一支舞。

2023年10月3日，英國倫敦，萬人迷碧咸（David Beckham，左一）、妻子維多利亞（Victoria Beckham，左二）、兒子布魯克林（Brooklyn Beckham，右二）及其妻子Nicola Peltz（右一）出席Netflix紀錄片《碧咸傳》（Beckham）的英國首映。（Getty）

有出席婚禮的英國版《Vogue》雜誌稱，安東尼晚上11點才出現，是布魯克林「邀請他的母親上台共舞」。