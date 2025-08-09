印巴3個月前軍事衝突　印軍：擊落巴方5戰機1軍機　最遠距離300km

印度與巴基斯坦兩國5月初爆發軍事衝突，並曾有空戰，巴基斯坦稱擊落印度6架戰機，印軍高官之後承認在衝突中損失戰機，但否認是6架，未透露具體數字。事隔3個月後，印度空軍表示，在該輪行動共擊落巴基斯坦5架戰機、1架軍機，最遠的攻擊距離為300公里。



印度空軍總參謀長Amar Preet Singh於9日在一場演講中稱，「我們確認擊落5架，另外一架大型飛機可能是電子情報飛機或空中預警機，距離約有300公里。這實際上是我們能說的歷來最大的地對空擊落記錄。」

他歸功於S-400防空系統，又指在該輪代號為「辛杜爾行動」（Operation Sindoor）的任務中，成功透過空襲打擊敵方的機場、指揮中心和雷達站。

圖為印度空軍總參謀長Amar Preet Singh（印度政府網站）

在印巴5月6日至10日的軍事衝突中，雙方曾發生歷時逾一小時、合共多達約110架戰機參與的5月7日印巴空戰，巴基斯坦使用包括中國製殲-10C戰機在內的戰機，稱擊落6架印度戰機，包括對方的法國製陣風戰機，後來印軍證實在衝突中損失戰機，但否認是6架，未肯透露具體數字。

在整個空戰期間，印度和巴基斯坦的軍機都保持在各自空域內。

路透社8月2日引述消息人士指，箇中關鍵是印方情報失誤，誤判對方所使用的中國製霹靂-15（PL-15）導彈射程範圍，導致失利。報道也談到巴基斯坦有更強的「殺傷鏈」（kill chains）網絡，令他們更清晰了解戰場情況。

印度消息人士指，錯誤的情報讓陣風戰機機師誤以為他們已經超出巴基斯坦的射程，以為對方的導彈射程範圍約150公里左右，但據巴基斯坦官員稱，霹靂-15導彈是從大約200公里外發射，印方官員甚至指距離更遠。