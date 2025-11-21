印度「光輝戰機」杜拜航展飛行表演期間墜毀　飛行員喪生 | 有片

一架印度國產「光輝戰鬥機」（Tejas）11月21日在杜拜航空展舉行飛行表演時墜毀，飛行員不幸喪生。印度空軍在一份聲明中表示，目前正成立調查委員會，以查明事故原因。



網絡影片顯示，戰機在進行飛行表演途中突然迅速下墜，之後墜落至地面，出現熊熊大火。

濃濃的黑煙籠罩阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport），當時許多民眾在跑道附近觀景台上目睹墜機過程。

綜合外媒報道，此次是「光輝戰鬥機」已知第二次墜毀事故，2024年3月，該型戰機在拉賈斯坦邦的賈沙梅爾首次發生墜毀，所幸當時飛行員安全彈射逃生。

印度空軍在一份聲明中表示：「今天，一架印度空軍的『光輝』戰鬥機在杜拜航展的飛行表演中發生事故。飛行員在事故中不幸遇難。印度空軍對人員傷亡深表哀悼，並在此悲痛時刻與遇難者家屬同在。」