美國管制Anthropic最新AI模型出口　美媒：憂技術外流中國

美國近日對人工智能公司Anthropic的頂級模型Mythos 5及Fable 5實施出口管制，僅開放美國公民使用，外籍員工亦受限，最終該公司選擇全面下架兩款模型。美媒Semafor於6月14日引述知情人士消息報道，美方管制背後，源於對相關技術流入中國的國安擔憂。



報道稱，美方發現Anthropic推出防護升級的Fable 5存在可破解的「越獄漏洞」，美方提前警示風險，卻遭公司行政總裁Dario Amodei輕視，並拒絕修復。不過，亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）對此感到擔憂，隨後將該問題上報政府。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

報道指，一旦中國機構獲取該模型，將使用逆向工程（reverse engineer）複製，帶來國家安全威脅。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的人工智能與加密貨幣顧問薩克斯（David Sacks）稱Anthropic將繼續提供消費者模型置於安全之上，該管制令是政府無奈之舉，

對此，Anthropic回應，官方管制討論從未提及中國用戶問題，該公司早已禁止中國境內用戶訪問產品。

據悉，這並非Anthropic首次與白宮對立，該公司曾因AI武器應用、AI監管議題與五角大樓產生矛盾甚至提告，但薩克斯強調本次管制與過往爭議無關。