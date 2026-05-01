美國防部與7間AI企業達成協議　Anthropic不在其列

五角大樓5月1日宣布包括SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA（英偉達）, 微軟，亞馬遜（Amazon）旗下雲端服務AWS 和AI初創企業Reflection在內的7間人工智能公司達成協議，在國防部的機密系統中使用其技術。早前與五角大樓產生分歧的Anthropic不在名單當中。



路透社報道，這些企業的技術將融合至雲服務的最高機密系統中，來促進「數據整合流程，提升態勢感知能力，在複雜的作戰環境中增強作戰人員的決策能力。」

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

7間企業當中部分已經在與國防部合作。此舉旨在增加與國防部合作的人工智能企業，避免對任意一家企業過度依賴。

國防部首席技術官邁克爾（Emil Michael）同日接受美國CNBC頻道採訪時表示，Anthropic仍然構成供應鏈威脅。總統特朗普（Donald Trump）早前就稱，認為Anthropic正在「做出積極改變（shaping up）」。