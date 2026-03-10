Anthropic提告美國防部 稱被列「供應鏈風險」違法
撰文：王海
出版：更新：
美國人工智能企業Anthropic 3月9日提出訴訟，試圖阻止美國防部將其列入國家安全黑名單。這讓Anthropic與美國軍方之間圍繞其技術使用限制的衝突進一步升級。
路透社引述Anthropic的訴訟文件稱，五角大樓的這項認定非法，侵犯了其言論自由和正當程序權利。該公司在加州聯邦法院提出的訴訟，要求法官撤銷該認定，並阻止聯邦機構執行該認定。
Anthropic表示：「這些行為屬史無前例且違法。憲法不容許政府動用其巨大權力，因公司享有受保護的言論自由而對其進行懲罰。」
3月5日，美國防部正式將Anthropic列入供應鏈風險（supply-chain risk）名單，限制其使用一項據兩名消息人士透露正被用於伊朗軍事行動的技術。
此前，Anthropic拒絕向國防部讓步，解除對其人工智能技術被政府用於自主操控武器或國內監控的限制，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）因此將其列入黑名單。
路透社早前曾率先報道，雙方就這些限制問題進行了數月愈演愈烈的談判。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月27日在社交平台上發文，下令聯邦政府停止使用Anthropic旗下的AI助理Claude。
據美媒Axios3月9日報道，白宮正準備簽署一項行政命令，正式指示聯邦政府停止使用Anthropic公司的AI技術。
