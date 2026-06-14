瑞士舉行史上首次人口上限公投　擬鎖定人口不逾1000萬

瑞士民眾對國內人口激增擔擾，右翼政團人民黨（Swiss People's Party）要求直至2050年，將永久居民人口上限設定為1000萬。瑞士6月14日（周日）就該提案舉行史上首次人口上限全民公投，目前公投選情膠著，民調顯示反對陣營小幅領先，最終結果將於周日下午揭曉。



瑞士自2002年歐盟自由流動協議生效後，人口增長23%，27%居民為非公民。提案支持者認為，大量移民加重住房、交通、福利負擔，破壞本土生活模式，主張可控、高質量的移民。

圖為瑞士國旗在貝林佐那（Bellinzona）聯邦刑事法院上方飄揚。（Reuters）

不過，該提案遭到瑞士政府、議會及工會組織等集體反對，專家批評其為民粹政策，認為人口上限無法解決民生問題，還會重創經濟、動搖國家穩定。

瑞士面臨出生率低迷、人口老齡化困境，2055年高齡人口佔比將大幅攀升，依賴移民補充勞動力是發展剛需。若提案通過，人口達950萬時，瑞士將收緊居留及庇護等政策；若超額則退出與歐盟的人員自由流動協議，失去歐盟單一市場准入資格。