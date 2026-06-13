財經視角｜馬斯克登宇宙級首富　細數SpaceX 多個「第一」

【SpaceX / SPCX / Elon Musk / 馬斯克 / 星鏈 / xAI 】美國富商馬斯克旗下的SpaceX已於周五（12日）成功登陸美國股市。該公司上市，不單止讓創辦人兼大股東的馬斯克身家大增，達到1.11萬億美元，成為人類史上首位身家超過1萬億美元的超級富豪外，亦創下了多個第一。



人類史上市值最高新股

SpaceX估值自去年快速攀升。去年7月時，公司市值只有4,000億美元。在今年初與馬斯克旗下另一家公司xAI合併後，估值已達到1.25萬億美元，最終公司以1.77萬億美元估值招股。隨著公司首日掛牌上升逾19%，估值增至2.1萬億美元。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

人數史上集資額最高新股

SpaceX估值高達1.77萬美元。公司以每股135美元，發行5.56億股，集資額高達750億美元。若公司最終選擇行使超額配售權，可以額外集資112.5億美元，屆時總集資額可以達到862.5億美元。

星際文明第一股

SpaceX的業務除了發射火箭外，亦包括透過低軌衛星群，向用戶偉供高速網際網絡連接服務的星鏈，以及AI業務。不過公司其實是一間探索星際文明的企業。馬斯克在見證公司掛牌後，便指出若不嘗試建立新公司進入太空，便永不能成為真正的太空文明。他又指出其他航天公司能製造優良火箭，卻非追求多行星生存必要技術。他指出實現《星空奇遇記》般刺激科幻小說般的未來，便是SpaceX的全部。

馬斯克於SpaceX上市後，發表演說。（Getty Images）

可能為史上最快打入美國市值前十大的上市公司

SpaceX為巨無霸級的新股，招股時估值已達1.77萬億美元。隨著公司上市兼高收，市值達到2.1萬億美元，為當第6大市值上市公司。公司上市首日便打入前十大，或創下歷來最快登榜紀錄。

可能為史上流通性最低的超級新股之一

SpaceX以1.77萬億美元估值招股，發行5.56億股，集資額為750億美元，即公司自由流通市值為750億美元，流通比率為4.25%。若果最終行使超額配售權，發行股數增至6.39億股，集資額增至862.5億美元，對應流通比率增至4.86%。

SpaceX最快在上市後15個交易日，獲納入納斯達克指數。（資料圖川）

或將成為指數及基金史上最複雜的新成員

在SpaceX前夕，包括納斯達克及富時羅素等指數公司修改規則，促使公司可以分別於上市第15日及第5日，納入納斯達克指數及富時羅素指數。由於追縱有關指數的交易所買賣基金（ETF）及被動基金，需要按有關指數組合調整資產組合，因此SpaceX上市將成為特殊案例。

首次將AI﹑航天﹑通信﹑軍工及能源五大賽道集於一身的上市公司

SpaceX業務不單止有星鏈﹑火箭發射﹑AI業務，亦正開發利用太陽能於太空建立數據中心外，其不少業務與美國國防部有關。包括為對方提供星盾，即軍用版本星鏈業務，以及從對方手上獲得41.6億美元訂單，建立軍用衛星群以追蹤外國飛機與導彈。