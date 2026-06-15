紐時：特朗普稱霍爾木茲海峽周五重開　將「永久免費通行」

美國與伊朗戰爭持續逾百日，周日終宣布同意臨時和平協議。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）宣布，美伊兩國將於周五（19日）在瑞士簽署一份諒解備忘錄。美國總統特朗普（Donald Trump, 又譯川普）表示，霍爾木茲海峽將會於周五重開，並向美媒表示，根據這項協議霍爾木茲海峽將永久免費開放。



特朗普又形容以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）「非常難纏」，即使對方反對也好，自己已「將以色列從核毁滅中拯救出來」。



在消息公布後，《紐約時報》記者與特朗普進行通話，特朗普稱，如果伊朗未能與美國達成最終核協議，他將重啟對德黑蘭的軍事打擊，或者讓美國成為「中東的守護者」，以換取該地區20%的收入。

特朗普又讚揚了中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京協助促成了這份和平協議，同時嚴厲批評內塔尼亞胡繼續發動攻勢，幾乎摧毀了最終的協議。

特朗普向《紐時》記者表示，指內塔尼亞胡「是個非常難纏的人」，又稱「他應該非常感激我們，因為伊朗一旦擁有核武，以色列撐不過兩小時」。

2026年4月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席悼念陣亡士兵日（Yom HaZikaron）紀念儀式。（Reuters）

將於周五簽定的諒解備忘錄暫時未有細節公布，巴基斯坦總理謝里夫在X上發文稱，該協議要求「立即永久停止所有戰線的軍事行動，包括在黎巴嫩的戰線」。

伊朗最高國家安全委員會秘書處則在聲明中表示，包括黎巴嫩在內的所有戰線的戰爭和軍事行動將從週一晚間開始永久結束。

以色列方面尚未對此聲明作出回應。

據《紐約時報》報道，特朗普一再將他這份新的諒解備忘錄與2015年奧巴馬（Barack Obama）總統與伊朗領導人達成的協議相提並論，聲稱自己的協議將確保伊朗「無法研發或購買核武」。伊朗在1970年首次同意《不擴散核武條約》時就同意了這一點，並在奧巴馬時代的協議首頁重申了這項承諾。

特朗普又向該名記者透露了一些未公布的諒解備忘錄細節，包括僅暫停霍爾木茲海峽的通行費60天，之後承諾就未來問題舉行區域對話。