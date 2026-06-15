瑞士公投否決「人口1000萬上限」提案　憂重創瑞歐關係與經貿

瑞士6月14日舉行史上首次人口上限全民公投，最終否決右翼政團人民黨（Swiss People's Party）提出的「人口1000萬上限」方案。投票結果顯示，54.79%選民持反對態度，45.21%表示支持，本次投票率達58.86%。



該提案要求2025年前將瑞士人口從當前910萬控制在1000萬以內，若人口提前觸及950 萬，將收緊居留、庇護及家庭團聚政策；一旦突破千萬，瑞士需退出與歐盟的人員自由流動協議。

瑞士人民黨長期持反移民立場，稱人口增長加重基建、住房及社會資源負擔；但瑞士多數民眾、聯邦政府及商界均反對該提案，擔憂其破壞瑞歐關係、衝擊勞動力市場與經濟發展。

2026年6月14日，瑞士對右翼政團人民黨（Swiss People's Party）的人口上限提案進行公投，該提案擬將人口增長限制在1000萬居民以內。（Reuters）

自2002年人員自由流動協議生效後，瑞士人口增長速度遠超周邊歐盟國家，政府數據顯示，人口增長了23%，同期經濟同步增長 24%，非公民居民占比達 27%。

民調機構分析，該提案未能通過主要因為民眾忌憚政策衍生的各類副作用，多數人認為在當前國際環境下，「一個小國這樣做並不明智」。