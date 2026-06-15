美伊停戰緩解通膨預期　黃金價格強勢大漲　現貨價已突破4300美元

黃金價格大漲！美伊宣布停戰，6月19日將於瑞士日內瓦簽署和平協議，讓市場對通膨、利率上升的擔憂得到緩解。15日亞洲早盤，黃金現貨價上漲超過2％，突破每盎司4,300美元。



美伊停戰釋利多

截至15日上午9時30分，黃金現貨價報每盎司4317.94美元，高點觸及4,319.60美元。路透社報道，美國和伊朗官員表示，他們已達成結束衝突的初步協議，框架包含各戰線終結、美國解除對伊朗的封鎖、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放等。

世界黃金協會發布最新報告，顯示黃金今年以來漲幅約60%，這一亮眼表現得益於地緣政治緊張、經濟不確定性攀升及美元走軟等因素，使投資者和各國央行紛紛增加黃金配置。（Scottsdale Mint@Unsplash）

報導指出，除了油價下跌超過4％，美元也跌至10天低點，這對以美元計價的黃金是一大利多。KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示：

由於地緣政治風險降低，以及預期霍爾木茲重新開放，油價走低和美元走軟，有助於緩解通膨預期。

自2月底戰爭爆發以來，黃金價格已下跌約20％。霍爾木茲海峽關閉導致全球油價飆升，市場對通膨擔憂加劇，以及預期利率將長期維持在高位。雖然黃金被視為避險王者，不過在高利率環境下，持有黃金的機會成本增加，吸引力大幅下滑。

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