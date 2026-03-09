富爸爸作者揭中東戰爭真相：飛彈在燒白銀　軍工複合體靠戰爭發財

全球暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）面對現今中東戰火發出警示。他直言，我們被告知的戰爭理由往往是謊言，背後隱藏的真相只有一個「戰爭是有利可圖的」。他表示戰爭背後往往隱藏龐大利益，每一枚飛彈都會造成珍貴的貴金屬消耗。



羅伯特清崎（Matt Carasella/Patrick McMullan via Getty Images）

【延伸閱讀】理財｜美媒揭「白手興家百萬富翁4個共同習慣」 93％的人做不到（點擊放大瀏覽）

+ 23

飛彈裏的金融真相：每一發爆炸都在「燒白銀」

清崎7日在社交平台X上痛批，過去被告知「阻止共產主義擴散」的說法只是政治謊言。他引述美國前總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）對「軍工複合體」（Military-industrial complex）的著名警告，揭露現代武器背後不為人知的貴金屬消耗。現今每枚向伊朗或以色列發射的火箭彈，內部都攜帶0.5磅到4磅不等的「白銀」。

當火箭在空中爆炸，白銀隨之消失，但軍火商與特定利益者卻隨著血汗與淚水的代價變得更富有。清崎憶起刻在華盛頓特區紀念碑上的戰友名字，質疑這些生命是否成了他人獲利的祭品。

黃金能換來和平嗎？ 清崎的財商叩問

面對當前的軍備競賽，羅伯特清崎提出了一個獨特的「金融教育」觀點。他反思，如果每一枚火箭和殺傷武器，都必須使用極度昂貴的「黃金」而非「白銀」來製造，這場仗還打得下去嗎？

【延伸閱讀】窮人才有的7個慳錢習慣！看似省錢其實花更多 銀行儲蓄也上榜？（點擊放大瀏覽）

+ 23

「黃金會帶來和平嗎？」清崎質問。他認為，如果戰爭武器的造價昂貴到財政無法負擔，或許政客與軍火集團將不得不重回談判桌。

清崎強調，他如今的人生下半場不是為了戰爭，而是為了和平、自由與真正的金融教育而奮鬥。他呼籲大眾看透戰爭背後的獲利邏輯，不再被「軍工複合體」的謊言所蒙蔽。對他而言，理解金錢的真相，才是通往真正自由的唯一道路。

延伸閲讀：

快訊／伊朗總統道歉！承諾不再攻擊鄰國 強調「不會無條件投降」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】