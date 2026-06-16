特朗普：美伊諒解備忘錄細節周五簽署後公布　屆時海峽將完全開放

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月15日（周一）表示，美伊已簽署諒解備忘錄，而協議文本細節將在周五正式簽署後的某個時間點公布，屆時霍爾木茲海峽也將完全開放。



路透社報道，在與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）一同出席本週G7峰會前夕，特朗普表示，他尚不確定能否出席於周五在瑞士日內瓦舉行的正式簽字儀式，但他表示副總統萬斯（JD Vance）將會出席。

2026年6月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行的G7峰會期間，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行雙邊會晤。（Reuters）

特朗普在抵達法國後不久向媒體表示，「協議已經簽署完畢。正如你們所知，海峽已經部分開放。周五，海峽將完全開放」。

當被問及諒解備忘錄的文本何時會對外公布時，特朗普表示，「大概很快就會公布。我想應該會在周五之後，我認為就在不久的將來」。

特朗普亦指，對德黑蘭的任何制裁緩解「其實取決於其行為表現。如果他們履行應盡的義務，相關措施就會開始生效」。