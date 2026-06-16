特朗普：美伊諒解備忘錄細節6.19簽署後公布 屆時海峽將完全開放
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月15日（周一）表示，美伊已簽署諒解備忘錄，而協議文本細節將在周五（１９日）正式簽署後的某個時間點公布，屆時霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）也將完全開放。
路透社報道，在與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）一同出席本週G7峰會前夕，特朗普表示，他尚不確定能否出席於周五在瑞士日內瓦舉行的正式簽字儀式，但他表示副總統萬斯（JD Vance）將會出席。
特朗普在抵達法國後不久向媒體表示，「協議已經簽署完畢。正如你們所知，海峽已經部分開放。周五，海峽將完全開放」。
當被問及諒解備忘錄的文本何時會對外公布時，特朗普表示，「大概很快就會公布。我想應該會在周五之後，我認為就在不久的將來」。
特朗普亦指，對德黑蘭的任何制裁緩解「其實取決於其行為表現。如果他們履行應盡的義務，相關措施就會開始生效」。
不過萬斯其後接受霍士新聞（Fox News）訪問時則表示，特朗普或考慮在周五前公布協議內容。
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