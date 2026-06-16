加州州長指責特朗普下令司法部調查他與妻子　因其考慮競選總統

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）6月15日（周一）在社交平台X上發文指責特朗普（Donald Trump），稱其下令司法部調查自己與妻子。紐瑟姆表示特朗普之所以對其展開調查，是因為他「正考慮競選總統」。



紐瑟姆在一段影片聲明中說，「聯邦探員近日敲響了我的家人、朋友和前員工的家門。就在上週，我得知他的競選團隊已將矛頭指向我家：為了對付我，他正追查我的妻子」。

紐瑟姆稱，「凡是挑戰特朗普的人，最終都會被他列入黑名單。今天，我榮幸地加入了這個名單」。紐瑟姆亦表示，司法部只是在刻意找罪名，而他們尚未發現任何犯罪行為。

紐瑟姆指，「特朗普不僅是因為我那些刻薄的推文才來找我的麻煩。他針對我的原因是我正在考慮競選總統。因為他恨我一再揭露他的謊言與欺騙。特朗普簡直是美國歷史上最腐敗的總統」。