內塔尼亞胡：與特朗普並非總意見一致　將不惜一切阻伊朗獲得核武

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）6月15日（周一）舉行記者會時表示，以色列並不了解美伊核協議的具體條款，但無論協議如何，伊朗都永遠不能擁有核武。內塔尼亞胡還稱，自己與美國總統特朗普（Donald Trump）並非總是「意見一致」，亦表示「以色列的安全利益需要明智的捍衛」。



內塔尼亞胡重申，阻止伊朗獲得核武器是他的「畢生使命」。他說，「無論有沒有協議，伊朗都不會擁有核武器——今天不會，明天也不會。只要我還是以色列總理，這種情況就不會發生」。

2026年6月15日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會。（Reuters）

內塔尼亞胡表示，伊朗的核威脅曾經是「迫在眉睫的危險」，而以色列則「與我們的美國朋友一起」成功地消除了這一威脅。但他補充稱，「鬥爭尚未結束。我們需要繼續保持警惕，繼續保持堅強和決心，並在必要時捍衛自身安全」。