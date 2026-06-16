美伊簽署諒解備忘錄　特朗普：感謝中俄領袖外交協助促成協議

美國總統特朗普對中國和俄羅斯領導人在外交上協助促成美國與伊朗達成初步和平協議表示感謝。



在美國和以色列與伊朗爆發戰爭期間，中國和俄羅斯都曾為伊朗提供支持，但特朗普對此隻字未提，並感謝中俄在外交方面的協助。

特朗普周日（6月14日）接受《紐約時報》採訪時談到那些幫助他和伊朗達成初步停火協議的人，並讚揚了兩位被他稱為「朋友」的世界領導人——中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京。

美國總統特朗普時隔9年再次訪華，獲國家主席習近平陪同同遊天壇。（Getty）

他指習近平和普京協助促成美國與伊朗達成協議，或至少沒有讓油輪、天然氣船或其他商船通過霍爾木茲海峽，避免破壞美國對伊朗施壓而進行的海上封鎖，為美伊達成初步協議創造了條件。

特朗普說，習近平是「一位十足的紳士」，「他沒有出動20艘驅逐艦為一艘油輪護航，試圖打破封鎖。」

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

《紐約時報》就特朗普所說的習近平和普京如何幫助美伊達成初步協議一事詢問國務院，國務院將問題轉交白宮，但白宮星期一未作出回應。

中國和俄羅斯駐華盛頓大使館也未回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

