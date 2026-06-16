美國擬用3000億美元重建費用換伊朗停戰　萬斯認可　特朗普否認

據英媒6月15日引述一名美國官員披露，華府擬設立3000億美元的伊朗重建投資基金，作為伊朗達成終戰及核協議、遵守日內瓦諒解備忘錄的「激勵條件」。在美國副總統萬斯（JD Vance）對此表示持「開放態度」後，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）斥其為「假新聞」。



報道稱，華盛頓已與伊朗討論解除制裁的可能，並設立「3000億美元的巨額基金用於重建伊朗」，而這項激勵措施將與伊朗週五在日內瓦簽署最終協議的「表現」掛鉤。

知情人士表示，該基金是為有意向能源豐富的伊朗進行投資的公司而設立，並非來自政府，且將在其後針對海峽開發、核協議等更詳細的談判之後進行。

2026年5月19日，美國副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行記者會。 （Reuters）

萬斯在被問及該3000億美元重建基金時表示，這是伊朗可能通過海灣國家獲取的資源範疇以進行重建工作，並稱美國對此「持開放態度」，但前提是伊朗要「讓美國人民相信他們永遠不擁核武」。

但是，特朗普對該消息在自家社交平台Truth Social發文，聲稱「伊朗已同意永遠不擁有核武」，並駁斥道：「美國要付伊朗3億美元是假新聞，是由民主黨人散佈的。」

特朗普稱3000億美元的伊朗重建投資基金為民主黨散布的假新聞。（Truth Social）

對此，外界稱特朗普正在否認一個「沒人提到的數字」，更有人將該3000億美元基金，與奧巴馬執政時期為達成伊核協定對伊朗獲利17億美元的做法進行對比。特朗普過去一直抨擊奧巴馬向伊朗提供資金、助力其發展核武，此番操作形成鮮明反差。