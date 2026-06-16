美伊同意停火　美媒：白宮內部質疑伊朗誠意　後續談判恐有變數

美媒Axios 6月15日引述知情人士消息報道，稱白宮內部嚴重質疑伊朗是否兌現美方要求的核讓步，美方將在兩三週內核驗伊朗談判誠意，若無實質讓步，或將終止談判。



消息人士透露，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）向總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和其他高級官員匯報，稱收集情報顯示伊朗私下立場與對外承諾不符，大概率不願兌現美方要求的核讓步。

報道稱，國務卿魯比奧（Marco Rubio）和防長赫格塞思（Pete Hegseth）均對周日宣布的諒解備忘錄表示質疑，只有副總統萬斯（JD Vance）、特使威特科夫（Steve Witkoff）及庫什納（Jared Kushner）繼續支持。

2025年9月2日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，左二）、副總統萬斯（JD Vance，左一）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右一）在白宮橢圓形辦公室宣布，太空司令部（Space Force Command）將從科羅拉多州（Colorado）遷往阿拉巴馬州（Alabama）。（Reuters）

據了解，美伊敲定備忘錄，開啟為期60天的核問題談判，磋商核材料處置等核心議題。談判期間伊朗維持現有濃縮鈾狀態，美方暫停新制裁、不增派兵力。

若達成終局協定，美方將撤軍、全面解除制裁，有消息還指將設立3000億美元伊朗重建基金。而伊朗方面稱60天期限結束後，可能會對通行海峽船隻收取費用。

有美國官員指出，協議利好傾斜伊朗，美方對伊朗資產解凍似乎採用「按績效付費」模式。另一位官員表示：「特朗普總統會聽取各方對任何問題的意，但大家都明白，他是最終的決策者。 」