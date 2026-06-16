萬斯：核檢查人員「絕對」將重返伊朗　具體時間料6.19敲定

美國副總統萬斯（JD Vance）6月15日表示，美國與伊朗簽署有關伊朗戰爭的諒解備忘錄後，稱協議核心內容包括國際原子能機構（IAEA）及美國將協助伊方銷毀其高濃鈾庫存，而相關檢查人員「絕對」會重返伊朗檢查核設施，具體開始時間或將於6月19日敲定。



萬斯15日接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示被問到核檢查人員未來會否重返伊朗，監督其核使用情況。

這張攝於2024年6月3日的照片中，可以看到位於奧地利維也納（Vienna）的國際原子能機構（IAEA）總部及其標誌。（Reuters）

萬斯肯定地回答「絕對會」，強調諒解備忘錄明確規定，伊朗將在國際原子能機構和美國的協助下銷毀高濃縮鈾庫存。

另外，他確定美伊6月19日在瑞士舉行的正式簽署儀式後，才會公布備忘錄的詳細內容，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前的言論一致。被問到為何不能提早公布內容時，萬斯表示：「（美伊）還有一些技術細節需要敲定，這與備忘錄文本本身無關，而是與執行層面有關。」

2026年5月28日，美國馬里蘭州（Maryland），副總統萬斯（JD Vance）抵達安德魯斯聯合基地，並接受媒體訪問。（Reuters）

萬斯也在訪問中淡化伊朗擬對通過霍爾木茲海峽的船隻收取服務費一事，強調備忘錄規定美伊就最終協議進行談判的60天內，海峽將實行自由通行，聲稱伊朗內部某些勢力試圖強調或過份強調伊朗獲得的某些利益，同時淡化美國獲得的利益。