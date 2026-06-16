世界盃2026｜伊朗兩度落後追和新西蘭　今日4場比賽全部和波

2026世界盃G組第1輪，受到政治因素干擾的伊朗，遇上大洋洲代表新西蘭。上半時新西蘭伊利亞祖斯（Elijah Just）先開記錄，列沙伊安（Ramin Rezaeian）為伊朗追和比數。下半時，伊利亞祖斯梅開二度，穆罕默德穆希比（Mohammad Mohebi）頭槌幫助伊朗再追和，雙方憑上下半場各入兩球，最終2：2打和。



伊朗於當地時間周日從墨西哥蒂華納（Tijuana）出發前往美國洛杉磯，出行前受到歡送，到達後當地遇到少量抗議聲音。因美伊關係緊張，伊朗僅獲准留美48小時，意味伊朗將在賽後立即返回墨西哥。

賽前伊朗全隊包括主力及後備球員一起拍攝全家福。伊朗首輪對手新西蘭則是自2010年後首度重返決賽周舞台。

伊朗賽前拍攝26人全家福。（路透社）

7分鐘，基斯活特（Chris Wood）策動攻勢，助攻伊利亞祖斯窩利破門，新西蘭取得1：0領先。落後的伊朗頻頻發動攻勢，22分鐘，伊朗前鋒泰尼米（Mehdi Taremi）遠射中柱。28分鐘，沙文高度斯（Saman Ghoddos）遠射空門偏出。32分鐘，列沙伊安積極搶射為伊朗追和比數，1：1，入波後高度斯喜極而泣。上半時補時階段，阿里尼馬迪（Ali Nemati）頭槌頂入越位入球「詐糊」，伊朗未能在半場前反超比數。

易邊後，54分鐘，基斯活特橫傳助攻伊利亞祖斯梅開二度，新西蘭再次取得領先，2：1。64分鐘，列沙伊安右路45度角傳中，穆希比頭槌定中球門內柱折射入網，伊朗再次追和比數，2：2，該比數被保持到終場哨嚮。亞洲球隊繼續強勢表現，暫時已出場的5支亞洲隊全部保持不敗。