世界盃｜歧視韓國女球迷惡男竟是墨西哥公職人員　潛水兩日終道歉

2026年世界盃A組分組賽剛開打即爆發種族歧視醜聞，韓國對捷克一仗觀眾席一個身穿墨西哥球衣的男性對着韓國女球迷做出帶有種族歧視意味的「拉眼角」（Slanted eyes）動作，激起全球網民公憤。

當地媒體與網民迅速「起底」，發現該男子是墨西哥哈利斯科州（Jalisco）土木工程協會會長，由於兩軍即將在次輪賽事正面交鋒，這宗醜聞無疑為即將到來的關鍵大戰火上加油。影片瘋傳數日後，涉事男子終於公開道歉。



墨西哥男子在看台上對着韓國女球迷做出帶有強烈種族歧視意味動作，廣受批評。（網絡圖片）

土木工程協會會長歧視韓國女球迷 墨西哥媒體怒轟：可恥

事發於6月12日世界盃A組首輪韓國對陣捷克賽前，當時一個韓國女球迷正在看台上自拍，一個坐在她身後的墨西哥男子對着鏡頭用食指將雙眼向後扯，做出針對亞裔人士的侮辱性「斜眼手勢」。

墨西哥作為今屆賽事的東道主之一，此舉實在有失待客之道，因此影片在社交媒體瘋傳後，墨西哥網民與媒體都很緊張，主動找出這個「害群之馬」，並證實涉事男子為哈利斯科州土木工程協會會長米拉蒙特斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes）。墨西哥權威媒體《政治報》（Politico.mx）隨即炮轟其惡行：「米拉蒙特斯這種行為簡直可恥」，不少墨西哥網民亦劃清界線表明「不是每個墨西哥人都是這樣」。

涉事男子為哈利斯科州土木工程協會會長米拉蒙特斯。（網絡圖片）

墨西哥韓國兩地掀爭議 涉事主角兩日後終「上水」道歉

事發後，哈利斯科州土木工程協會及米拉蒙特斯一度「潛水」，事隔兩日後，他終於以英語及西班牙語公開道歉，「過去數天一條瘋傳影片引來外界重大反應，為此我相信一個公開道歉是重要的。」哈利斯科州土木工程協會發言人接受《紐約郵報》訪問時宣稱，米拉蒙特斯「會被撤職」，並表示：「我們為今次事件感到非常傷感。」

這個斜眼動作，在國際足壇早有前車之鑒。去年韓國職業足球聯賽（K聯賽）全北現代主教練泰利高（Mauricio Taricco）便曾因向球證做出這個種族歧視動作被重罰停賽5場，最終請辭離任。

世界盃2026｜洪明甫率領的韓國首仗2：1擊敗捷克。（Getty Images）

6月19日韓國墨西哥正面交鋒 力爭小組首名

韓國在今屆決賽周駐紮的瓜達拉哈拉，正是位於米拉蒙特斯所屬土木工程協會的哈利斯科州。首輪分組賽韓國和墨西哥分別擊敗捷克和南非，6月19日（周五）兩軍會在次輪賽事正面交鋒，兩隊力爭小組首名，本已是場大戰，如今再添上這宗族歧視事件，肯定令戰情更緊湊。