瑞士外交部：美伊終戰協議擬6.19在布爾根施托克渡假村簽署

瑞士外交部表示，旨在結束中東戰爭的美伊協議將於6月19日（本周五）在瑞士山區的布爾根施托克渡假村（Bürgenstock Resort）簽署。



據法媒報道，德黑蘭與華盛頓14日（周日）宣布，雙方已達成一項諒解備忘錄，旨在結束這場始於2月28日，美國與以色列向伊朗發動空襲並迅速蔓延至整個中東的衝突。

瑞士外交部16日（周二）在一份聲明中表示：「目前，簽字儀式定於6月19日（周五）在布爾根施托克舉行。」

2025年7月14日，瑞士沙夫豪森（Schaffhausen），圖為瑞士國旗。（Getty）

據報道，這座位於瑞士中部琉森湖畔（Lake Lucerne）的豪華渡假村地勢較高，三面環湖，由於其交通不便，因此較易確保與會者的安全。

瑞士外交部稱，簽字地點「是由來自巴基斯坦與卡塔爾的調解人，以及美國和伊朗共同提議的」。

聲明又指：「瑞士在此過程中扮演着促成者的角色，為此次會面在瑞士境內舉行創造了必要的實際和外交條件。」

報道指，這項協議是在數週緊張的談判和再次爆發衝突的威脅之後達成的。

據一位美國高級官員透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、副總統萬斯（JD Vance）和伊朗議會議長及首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已通過電子方式簽署該框架協議。

據報道，由於協議文本尚未對外公開，這使外界對雙方在艱苦的談判中究竟達成了哪些具體協議仍存疑慮。

在過去數月，美伊雙方在伊朗核計劃、解除制裁和重開霍爾木茲海峽等議題上有嚴重分歧。萬斯受訪向美媒表示，協議「只有大約一頁半，所以是一份非常籠統的文件」。