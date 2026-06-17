美聯邦調查局拘捕5人　涉嫌策劃襲擊白宮UFC格鬥賽

美國聯邦調查局（FBI）6月16日表示，已成功瓦解一宗針對華盛頓白宮草坪舉行的終極格鬥冠軍賽（UFC）活動的襲擊計劃，並拘捕5名疑犯。根據周二公佈的法院文件顯示，案件涉及利用載有爆炸物的無人機發動攻擊，並計劃在混亂中向逃離人群開槍。



美聯社報道，法院文件顯示，被捕疑犯或受反政府陰謀論影響，部分人對處理淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件感到不滿，也有人表達對親以色列政治捐款的憤怒，並考慮針對相關國會議員。

文件指出，調查人員從幾名嫌疑犯身上繳獲了大殺傷力槍支，並審查了約20名參與者之間的加密簡訊。這些參與者分享了事發地點的詳細地圖和空拍照片，並討論了襲擊後需要「安全屋」和逃跑路線。

2025年10月23日，美國紐約，聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在新聞發布會上就因參與非法賭博被捕的NBA球員和教練一事發表講話。（Reuters）

FBI局長帕特爾（Kash Patel）表示，當局於6月10日已接獲有關威脅情報，並與執法部門展開行動，他指涉案人士全部來自華盛頓以外地區。副總統萬斯（JD Vance）表示，案件顯示背後或存在更廣泛網絡及資金支援，並形容事件屬「有組織的恐怖陰謀」。總統特朗普（Donald Trump）則在法國G7峰會期間表示，對事件並不知情。

上述UFC格鬥活動於本月14日舉行，當天是特朗普80歲生日，亦是紀念美國獨立250周年的官方活動之一，多名共和黨高層、捐款人及政府官員亦有出席。