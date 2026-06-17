美國建國250周年前夕　近四成民眾不信國家長久維持統一

美國下個月將迎來獨立250周年紀念日，但最新民調顯示，美國社會對國家未來前景的信心正在減弱。近四成受訪者認為，美國250年後將不再是一個統一國家; 另有64%認為美國民主制度正面臨失敗風險。



路透社與益普索於6月12日至15日進行全國網上民調，共訪問1537名美國成年人。結果顯示，38%的受訪者認為，美國250年後不會繼續以統一國家形式存在; 62%則相信國家能夠延續下去。

在黨派劃分方面，持上述看法的民主黨支援者佔40%，共和黨支援者佔26%。

民調出爐之際，美國正準備迎接7月4日獨立250周年紀念活動。

總統特朗普（Donald Trump）近來頻頻把自己置於慶祝活動中心，並稱將成為華盛頓獨立日慶典的主要焦點。當天活動也將兼具共和黨政治造勢性質，為11月國會中期選舉鋪路。

圖為2026年6月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見媒體。（Reuters）

特朗普將執政定位為拯救美國免於遭民主黨「摧毀」; 民主黨人則反指特朗普才是美國民主面臨的最大威脅，並批評他利用聯邦執法機構打擊政治對手。

調查顯示，約三分之二受訪者認同「美國民主正面臨失敗風險」這一說法，其中包括85%的民主黨支援者和50%的共和黨支援者。

與去年8月的同類調查相比，擔憂美國民主前景的比例已從57%升至64%，增幅主要來自共和黨支援者。

調查也顯示，美國人對國家地位的認同感正在下降。

僅30%的受訪者認為美國是「世界上最偉大的國家」，低於2017年11月調查時的38%。其中，持這一看法的民主黨支援者比例從26%降至11%; 共和黨支援者則維持在約六成。

本文獲《聯合早報》授權轉載

