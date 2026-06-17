美國解除對中國玩具無人機禁令　又一放寬對華限制舉措

美國聯邦通訊委員會（FCC）6月16日宣布，解除中國新型玩具無人機出口禁令，允許其進入美國市場，這是繼上月FCC已允許在售的中國無人機獲取軟件更新後，又一放寬對華科技限制的舉措。



FCC表示，此次解禁的無人機機型，是經五角大樓認定，結構簡單、功能有限的低風險玩具無人機（toy drones），不具備常規無人機的續航、遠距離操控、數據收集、傳感監測等核心能力，不會對美國國家安全造成威脅。

同時，FCC也明確玩具無人機的嚴苛判定標準，包括設備重量不得超過150g、飛行範圍100米以內、續航時長不得超10 分鐘，且禁止搭載聯網、拍攝、數據採集等功能。

2026年4月18日，一架大疆無人機在新澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium），進行應急響應演習和訓練，為即將到來的世界盃做準備。（Reuters）

這是美方近期放寬對華科技限制的又一舉措，上月FCC已允許在售的中國無人機、消費路由器持續獲取軟件更新，政策有效期至2028年底。此前在去年12月，FCC以國家安全風險為由，全面禁止進口大疆、道通等中國品牌新型無人機及核心零部件。

不過美方仍持續收緊對華科技管控，除考慮新增進口限制外，還擬禁止美國電訊營運商與涉風險中企互聯互通，禁止相關中企在美設立數據中心，對華科技限制式政策仍在持續推進。