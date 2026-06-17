美伊十四點諒解備忘錄內容曝光　形同美國的戰敗協議

美伊兩國政府還在對諒解備忘錄內容遮遮掩掩。美國彭博社和沙特阿拉伯阿拉比亞電視台及新華社在當地時間16日已經披露了該諒解備忘錄的14點主要內容。包括：

1. 伊朗與美國，連同其在當前戰爭中的盟友，茲於簽署本諒解備忘錄之際，宣佈包括黎巴嫩在內的所有戰線立即永久停止戰爭，並承諾即日起，彼此不採取任何敵對行動，各自放棄使用武力或威脅使用武力。最終協議將確認本條款及以下各條款的規定。

2. 伊朗與美國承諾互相尊重主權和領土完整，互不干涉內政。

3. 伊朗與美國承諾，在最長60天的期限內進行談判並達成最終協議，該期限經雙方同意可延長。

4. 本諒解備忘錄簽署後，美國立即解除海上封鎖，停止對伊朗的任何干涉或阻撓行為，並在最長30天內將航運恢復至全部運力；伊朗方面的船舶通行量應恢復至戰前水平。美國同時承諾，在最終協議簽署後30天內從周邊地區撤軍。

5. 本諒解備忘錄簽署後，考慮到排除技術障礙和水雷清除作業的需要，伊朗將立即採取措施，確保30天內波斯灣至阿曼灣雙向商船通行量恢復至戰前水平。

6. 美國承諾，同其地區夥伴一道，制訂一項雙方同意的全面計劃，用於伊朗的重建和經濟發展，並確保提供至少3000億美元的融資。該計劃的執行機制是最終協議的一部分，將在60天內制訂完成。

7. 美國承諾，按照最終協議中將要商定的時間表，終止當前對伊朗的所有類型的制裁，包括聯合國安理會和國際原子能機構理事會的決議，以及美國所有一級和二級單邊制裁。

8. 伊朗重申永遠不會製造核武器。伊朗與美國同意，濃縮材料的處置以及包括伊朗的核需求在內的所有其他雙方商定的核相關問題的處理方式，將在最終協議中得到妥善解決。最終協議將確認本條款的規定。

9. 伊朗與美國同意在最終協議達成前維持現狀。伊朗將維持其核計劃的現狀，美國不會對伊朗施加新制裁，也不會在該地區增強其軍事力量。

10. 美國承諾，自本諒解備忘錄簽署之日起至制裁解除之日，美國財政部將發布豁免許可，允許伊朗原油、石化產品及其衍生品的出口，以及銀行、保險、運輸等全部配套服務。

11. 美國承諾，鑑於最終協議談判所取得的進展，將解除對伊朗被凍結或受限資金及資產的凍結，使其完全可供支配。上述資金，無論存放於主賬戶或業經劃轉，均應依照伊朗中央銀行所指定之最終收款方予以撥付，並由其完全自由使用。美國承諾為此作出全部必要許可文件。

12. 伊朗與美國同意，將建立一個執行機制，以監督最終協議的落地執行及後續履約情況。

13. 在本諒解備忘錄簽署後，並在收到關於本諒解備忘錄第4、5、10和11條開始執行及這些步驟持續實施的保證後，伊朗與美國將就剩餘條款進行最終協議談判。

14. 最終協議將通過聯合國安理會一份具有約束力的決議予以批准。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱3000億美元的伊朗重建投資基金為民主黨散布的假新聞。（X）

如果這個協議真實且完整，那麼這個協議就是一份美國的戰敗協議。從上述內容不難看出，協議對伊朗的約束非常有彈性空間。其唯一所作讓步是「重申永遠不會製造核武器」。這其實是伊朗在戰爭期間就做出過的承諾。

但是按這樣的條款看來，美國卻答應了伊朗的所有核心關切。除了雙方都採取行動開放海峽封鎖，還包括「黎巴嫩在內的所有戰線立即永久停止戰爭，並承諾即日起，彼此不採取任何敵對行動，各自放棄使用武力或威脅使用武力。」「承諾互相尊重主權和領土完整，互不干涉內政。」「終止當前對伊朗的所有類型的制裁。」「允許伊朗原油、石化產品及其衍生品的出口，以及銀行、保險、運輸等全部配套服務。」「解除對伊朗被凍結或受限資金及資產的凍結，使其完全可供支配。」等等。

伊朗核協議是美國前總統奧巴馬留下的重要政治遺產，特朗普上任前已多次猛烈批評有關協議。（VCG）

這在之前是伊朗想都不敢想的奢望。相當於把之前奧巴馬時代簽署的伊核協議完全廢止了。伊朗一戰打開了美國多年施加的所有枷鎖。

其中尤為諷刺的是，美國還承諾與地區夥伴一起，為伊朗的重建和經濟發展確保提供至少3000億美元的融資。形同為伊朗提供戰敗賠款。

以特朗普只進不出的套路，有很大可能美國一分錢也不會出，會讓中東阿拉伯國家出錢。但是伊朗能把美國逼到這個份上，已經是巨大的勝利。

最可憐的還是這些中東阿拉伯國家，被伊朗炸得七葷八素，花大價錢引入的美軍基地不能未能提供安全防禦，還得消耗從美國購買的高價武器幫助協防駐地美軍。停戰談判期間，也沒有資格上談判桌，最終可能還得掏錢給伊朗搞戰後重建！