巴基斯坦總理謝里夫：美伊諒解備忘錄已「即時生效」
撰文：羅保熙
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美國總統特朗普（Donald Trump）和佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian），6月17日分別已簽署美伊諒解備忘錄。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）其後在社交平台X上發文稱，結束伊朗戰爭的協議在雙方簽署後已「即時生效」。
謝里夫周四表示：「隨着雙方簽署協議，作為第一步，伊朗將立即重新開放霍爾木茲海峽，美國將立即解除海上封鎖。」
謝里夫還指，儘管雙方已簽署諒解備忘錄，但周五仍將在瑞士舉行正式的簽字儀式。他希望該諒解備忘錄成為增進理解、相互尊重以及持久和平的堅實基礎。
然而，謝里夫不久後便刪除了該貼文，隨後他重新發布了大部分內容，惟刪去了有關週五簽署儀式的表述。目前，未知相關的簽字儀式是否會有改變。
較早前，美伊公布14點諒解備忘錄文本。特朗普強調，如果伊朗違反協議，他準備重新轟炸伊朗。
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