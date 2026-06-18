美媒：白宮擬挖角華爾街金融專才　頂薪逾310萬與特朗普看齊

彭博社6月17日報道，美國政府有意從華爾街挖角400名金融專才，彌補政府項目審批、投資談判的專業人才缺口，以強化國家安全關鍵供應鏈，助力美國再工業化布局。值得注意的是，成功受聘者的年薪最高達40萬美元（約313萬港元），這個金額與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的薪金看齊。



報道稱，這批特聘人才將是來自投資銀行、對沖基金、私募基金的交易與投融資專業人士，主要負責半導體、稀土、造船等戰略產業的投資評估、談判與執行，加快政府資金部署效率，解決數百個積待審批的產業項目進度瓶頸。

資料圖片：美國紐約證券交易所外，街頭小販攤位上掛著華爾街的牌子。（Reuters）

報道又指，這批專才屬臨時聘用，任期一至兩年、最長四年，受聘者須遵守迴避機制，他們的起薪點是大約年薪25.3萬美元（約198萬港元），高於政府高級官員的23萬美元（約180萬港元），頂薪更高達40萬元（約313萬港元），正是特朗普的薪酬水平。另外，受聘人員無需放棄私部門認股權等福利，司法部認定該模式無利益衝突。

即便這項「獵才」計劃每年將為政府增加2000萬至4000萬美元（約1.57至3.13億港元）支出 ，但相關酬金似乎仍與華爾街併購專家高達數百至數千萬年薪有一大段距離。